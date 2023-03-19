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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» приблизился к «Галатасараю» после осечки «львов» в чемпионате Турции

19 Марта 2023 • 21:37 Комментировать
Фенербахче
...
Бешикташ
26.03 20:00

Концовка текущего сезона турецкой Суперлиги обещает интригу. Стамбульский «Галатасарай» два дня назад потерпел поражение в рамках чемпионата Турции впервые за 15 туров. Это случилось 17 марта в городе Конья в матче против местного «Коньяспора» - 1:2. А «Фенербахче» сегодня вечером оформил гостевую победу над клубом «Аланьяспор» - 2:1 и приблизился к своим злейшим врагам на расстояние в шесть очков. Притом, у «Фенера» есть ещё игра в запасе.

На данный момент «Галатасарай» идёт на первом месте в чемпионате Турции с 60 очками после 25 игр. У «Фенербахче» - 54 очка после 24 матчей.

Ранее мы писали, что знаменитый голкипер «львов» Фернандо Муслера устроил потасовку после сенсационного поражения своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче
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