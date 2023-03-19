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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

После поражения «Галатасарая» Муслера устроил потасовку

19 Марта 2023 • 20:17 Комментировать
Коньяспор
2:1
Галатасарай
окончен

В матче двадцать шестого тура турецкого чемпионата «Гаталасарай» потерпел редкое поражение, уступив «Коньяспору». Команда Мауро Икарди не проигрывала с середины октября. Сразу после матча Ибрагим Сехич, боснийский голкипер «Коньяспора», решил подразнить Мауро Икарди и слегка схватил того за уши.

Однако это очень не понравилось другому голкиперу, одноклубнику Икарди - уругвайскому киперу Фернандо Муслере. Из-за его вмешательства в ситуацию на поле вспыхнула небольшая драка. Возымеет ли она последствия в виде санкций для задействованных игроков, покажет ближайшее будущее. 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фернандо Муслера
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