Все турецкие клубы покинули еврокубки

Турция сегодня вечером лишилась последних двух команд в еврокубках. Несколько минут назад завершился матч стамбульского «Фенербахче» против испанской «Севильи» (1:0). Но сильнее по сумме двух встреч оказались испанцы – 2:1. Таким образом, «канарейки» покидают Лигу Европы на стадии 1/8 финала, а «Севилья идёт дальше в своём любимом турнире.

В параллельной встрече в рамках Лиги конференций «Сивасспор» в Центральной Турции принимал «Фиорентину». «Фиалки» не оставили шансов аутсайдеру турецкой Суперлиги и выбили клуб из Сиваса на стадии 1/8 финала турнира, разгромив турок со счётом 4:1 и 5:1 по сумме двух встреч.

Ранее из Лиги конференций после сокрушительного поражения вылетел «Истанбул Башакшехир» - стамбульцы уступили бельгийскому «Генту» дома - 1:4. Общий счёт в паре - 2:5.