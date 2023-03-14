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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Эльвин Керимов: «Команда Пирло – самая зрелищная в Турции»

14 Марта 2023 • 17:27 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Истанбул Башакшехир
19.03 16:00

Российский комментатор и эксперт в турецком футболе Эльвин Керимов прокомментировал результаты клуба «Фатих Карагюмрюк», который возглавляет знаменитый в прошлом итальянский футболист, а ныне тренер Андреа Пирло.

«У Андреа Пирло - самая зрелищная команда в Турции. Задачу попасть в еврокубки «Фатих Карагюмрюк» уже не решит, однако точно порадует любителей футбола весёлыми матчами», - написал Керимов в своём Telegram-канале, приложив статистику.

Так, в 23 матчах с участием команды Пирло было забито 94 гола (разница мячей 49:45), а это наивысший показатель в лиге, второй по голам «Фенербахче» - 83 в 23 матчах. А ещё «Карагюмрюк» третий в лиге по забитым после «Фенербахче» (58) и «Галатасарая» (51).

Контракт Пирло со стамбульским клубом действует до конца сезона. Возглавил итальянец команду прошлым летом. Сейчас его клуб идёт на восьмом месте турецкой Суперлиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк Эльвин Керимов
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
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