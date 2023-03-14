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Георге Хаджи рассказал, почему выбрал «Галатасарай»

14 Марта 2023 • 10:09 Комментировать
Коньяспор
...
Галатасарай
17.03 20:00

Из «Барселоны» в «Гаталасарай» - карьера румынского полузащитника Георге Хаджи, одного из главных героев ЧМ-1994, совершила достаточно крутой поворот назад, так как переходы в турецкий футбол в то время не считались популярным решением. Хаджи пояснил, почему выбрал именно «Галатасарай», с которым позже, в 2000 году, стал обладателем Кубка УЕФА - трофея, куда более сильного, чем нынешняя ЛЕ, достаточно сказать, что в финале «Галатасарай» побил «Арсенал» Арсенал Венгера.

- Я выбрал «Галатасарай» потому что так было ближе к моей родной стране, Румынии, ведь я уже был близок к концу карьеры. И мне понравились амбиции «Галатасарая», которые мы во многом смогли реализовать, - цитирует слова Хаджи BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Георге Хаджи
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КОНЬЯСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
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