Георге Хаджи рассказал, почему выбрал «Галатасарай»

Из «Барселоны» в «Гаталасарай» - карьера румынского полузащитника Георге Хаджи, одного из главных героев ЧМ-1994, совершила достаточно крутой поворот назад, так как переходы в турецкий футбол в то время не считались популярным решением. Хаджи пояснил, почему выбрал именно «Галатасарай», с которым позже, в 2000 году, стал обладателем Кубка УЕФА - трофея, куда более сильного, чем нынешняя ЛЕ, достаточно сказать, что в финале «Галатасарай» побил «Арсенал» Арсенал Венгера.

- Я выбрал «Галатасарай» потому что так было ближе к моей родной стране, Румынии, ведь я уже был близок к концу карьеры. И мне понравились амбиции «Галатасарая», которые мы во многом смогли реализовать, - цитирует слова Хаджи BBC Sport.