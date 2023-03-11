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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Оздоев помог своему клубу в Турции удержать выездную ничью

11 Марта 2023 • 07:14 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Истанбул Башакшехир
19.03 16:00

Российский полузащитник стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сыграл свой 23-й официальный матч в футболке этой турецкой команды в сезоне. Накануне вечером подопечные Андреа Пирло гостили на черноморском побережье у «Гиресунспора» и сыграли вничью – 2:2.

Оздоев на этот раз не отмечался голами или ассистами и был заменён в добавленном ко второму тайму матча времени. Напомним, что всего в текущем сезоне в чемпионате Турции у россиянина уже четыре гола и четыре голевых передачи.

«Фатих Карагюмрюк» после 23 туров турецкой Суперлиги идёт на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от седьмого места, на котором идёт «Кайсериспор» - пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Гиресунспор
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
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