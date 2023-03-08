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Манчини: «Я посоветовал Дзаньоло перейти в «Галатасарай»

08 Марта 2023 • 15:47 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что он посоветовал Николо Дзаньоло перебраться в «Галатасарай».

Напомним, что «Галатасарай» подписал Николо Дзаньоло в феврале. Ранее игрок выпал из обоймы «Ромы» - Жозе Моуринью рассказывал, что на фоне желания покинуть клуб полузащитник отказывался играть и даже тренироваться.

«Я посоветовал Дзаньоло перейти в «Галатасарай». Когда он спросил моё мнение, я сказал, что ему нужно играть. Он очень важен для сборной Италии», - рассказал Манчини, чьи слова приводит Il Messaggero.

В марте сборная Италии сыграет против Англии и Мальты в отборе на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Сборная Италии Роберто Манчини Николо Дзаньоло
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