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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Один из героев ЧМ может сменить Турцию на Бразилию

24 Февраля 2023 • 05:00 Комментировать

Эквадорский форвард Эннер Валенсия получил немало внимания от прессы в ходе группового раунда чемпионата мира, у него был шанс установить рекорд чемпионата мира, но в итоге он только повторил достижение, одним из соавторов которого является и российский футболист Олег Саленко.

Теперь 33-летний Валенсия может сменить свой клуб - на него, в настоящий момент выступающего за стамбульский «Фенербахче», обратил внимание бразильский «Интернасьональ», который намерен дождаться окончания действующего контракта Валенсии и заполучить его в качестве свободного агента предстоящим летом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Эннер Валенсия Интернасьонал
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