Один из героев ЧМ может сменить Турцию на Бразилию

Эквадорский форвард Эннер Валенсия получил немало внимания от прессы в ходе группового раунда чемпионата мира, у него был шанс установить рекорд чемпионата мира, но в итоге он только повторил достижение, одним из соавторов которого является и российский футболист Олег Саленко.

Теперь 33-летний Валенсия может сменить свой клуб - на него, в настоящий момент выступающего за стамбульский «Фенербахче», обратил внимание бразильский «Интернасьональ», который намерен дождаться окончания действующего контракта Валенсии и заполучить его в качестве свободного агента предстоящим летом.