Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Луис Адриано покинул чемпионат Турции официально

22 Февраля 2023 • 17:57 Комментировать
Адана Демирспор
0:0
Антальяспор
отменен

Обладатель Кубка УЕФА 2009 года, бывший форвард донецкого «Шахтёра» и московского «Спартака» Луис Адриано покинул турецкий «Антальспор» и переехал играть на родину – в бразильский «Интернасьонал». О сделке сообщает портал Transfermarkt. 35-летний форвард заключил соглашение с новым клубом до конца текущего года.

В текущем сезоне Адриано вышел на поле за «Антальяспор» в 22-х официальных матчах, в которых отличился всего четыре раза и отдал два ассиста. В Турцию Адриано перебрался почти ровно год назад из другого бразильского клуба - «Палмейраса».

Российскому болельщику Адриано знаком по выступлениям за московский «Спартак» - с «красно-белыми» бразилец стал чемпионом России и бронзовым призёром РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луис Адриано Антальяспор Интернасьонал Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
17:57 · Турция
Луис Адриано покинул чемпионат Турции официально
17:37 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» анонсировал благотворительный матч с «Фенербахче»
15:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА предложил контракт нападающему сборной Марокко
21 Февраля
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» может подписать Лукаса Моуру слухи
19:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Галатасарай» однозначно подходит Захаряну»
15:22 · Турция
​Землетрясение унесло жизнь спортивного директора «Хатайспора»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Отец Захаряна поставил точку в вопросе возможного перехода сына в «Галатасарай»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Захарян не собирается переходить в «Галатасарай»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Источник: Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро
20 Февраля
23:43 · Россия. Премьер-лига
Турецкий комментатор считает, что Захарян уйдёт из «Галатасарая» спустя сезон
20:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Галатасарае» прокомментировали слухи о переговорах с Захаряном
11:06 · Франция. Лига 1
Алексис Санчес мог продолжить карьеру в Турции
11:01 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» сделал новое предложение по трансферу Захаряна
10:05 · Россия. Премьер-лига
Захарян сообщил о своём желании перейти в «Галатасарай»
Все новости
Рекомендуем