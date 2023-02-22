Обладатель Кубка УЕФА 2009 года, бывший форвард донецкого «Шахтёра» и московского «Спартака» Луис Адриано покинул турецкий «Антальспор» и переехал играть на родину – в бразильский «Интернасьонал». О сделке сообщает портал Transfermarkt. 35-летний форвард заключил соглашение с новым клубом до конца текущего года.

В текущем сезоне Адриано вышел на поле за «Антальяспор» в 22-х официальных матчах, в которых отличился всего четыре раза и отдал два ассиста. В Турцию Адриано перебрался почти ровно год назад из другого бразильского клуба - «Палмейраса».

Российскому болельщику Адриано знаком по выступлениям за московский «Спартак» - с «красно-белыми» бразилец стал чемпионом России и бронзовым призёром РПЛ.