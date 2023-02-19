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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фатих Карагюмрюк» готов отпустить Оздоева в сборную России

19 Февраля 2023 • 17:51 Комментировать

Мурад Акын, который занимает должность спортивного директора клуба «Фатих Карагюмрюк», ответил на вопрос насчёт возможного вызова Магомеда Оздоева в сборную России весной.

«Если Магомеда вызовут в сборную, и он захочет сыграть в товарищеском матче весной, мы с радостью его отпустим. Всё зависит только от его собственного желания», - высказался Акын, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее появилась информация о том, что в марте сборная России проведёт товарищеский матч против Ирана.

Стоит отметить, что на товарищеские матчи Валерий Карпин не вызывает игроков, которые выступают за рубежом. Тренер сборной России предпочитает вызывать молодёжь, давая им возможность ощутить атмосферу и понять требования в национальной команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк
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