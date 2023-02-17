Атсу накануне землетрясения должен был лететь в Стамбул, у него был билет

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу должен был лететь в Стамбул, а затем во Францию – к своей семье сразу после матча с «Касымпашой» в рамках турецкой Суперлиги. На руках у него уже был авиабилет. По прилете во Францию ганец должен был заняться поисками нового клуба.

Напомним, что эта игра, в которой Атсу отметился голом, была сыграна вечером 5 февраля – за несколько часов до страшных землетрясений на юго-востоке Турции. «Хатайспор» победил – 1:0.

Как пишет в своём Telegram-канале российский журналист Эльвин Керимов, Атсу решил остаться – руководство «Хатайспора» и главный тренер Волкан Демирель уговорили игрока не лететь во Францию, а остаться в Хатае. На эмоциях после игры Атсу согласился.

Напомним, что бывшего игрока «Челси» и «Ньюкасла» не нашли до сих пор, землетрясения произошли 11 дней назад.