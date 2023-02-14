Полузащитник «Хатайспора» Атсу всё ещё числится пропавшим без вести

Ганский полузащитник турецкого клуба «Хатайспор» Кристиан Атсу всё ещё числится пропавшим без вести после катастрофических землетрясений на юго-востоке Турции. Вероятно, он находится под завалами, сегодня завершается уже девятый день после катаклизма.

«Мы до сих пор не нашли Атсу, хоть и смогли определить точное местоположение футболиста. Однако были найдены лишь две пары его обуви. Это сложная ситуация, и мы благодарны турецким и иностранным спасателям, властям и волонтерам за их усилия», - цитирует Sky Sports агента Атсу Нана Сечере.

Напомним, что Хатай стал одним из наиболее пострадавших от стихийного бедствия крупных городов Турции. «Хатайспор» уже официально снялся с текущего розыгрыша чемпионата Турции.

Драматизма всей ситуации добавляет то, что вечером накануне землетрясения Атсу забил гол в рамках чемпионата Турции «Касымпаше», эта игра так и завершилась со счётом 1:0.