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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Полузащитник «Хатайспора» Атсу всё ещё числится пропавшим без вести

14 Февраля 2023 • 18:55 Комментировать

Ганский полузащитник турецкого клуба «Хатайспор» Кристиан Атсу всё ещё числится пропавшим без вести после катастрофических землетрясений на юго-востоке Турции. Вероятно, он находится под завалами, сегодня завершается уже девятый день после катаклизма.

«Мы до сих пор не нашли Атсу, хоть и смогли определить точное местоположение футболиста. Однако были найдены лишь две пары его обуви. Это сложная ситуация, и мы благодарны турецким и иностранным спасателям, властям и волонтерам за их усилия», - цитирует Sky Sports агента Атсу Нана Сечере.

Напомним, что Хатай стал одним из наиболее пострадавших от стихийного бедствия крупных городов Турции. «Хатайспор» уже официально снялся с текущего розыгрыша чемпионата Турции.

Драматизма всей ситуации добавляет то, что вечером накануне землетрясения Атсу забил гол в рамках чемпионата Турции «Касымпаше», эта игра так и завершилась со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Атсу Хатайспор Нана Сечере
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