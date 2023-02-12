После недавнего трагического землетрясения футбольный клуб «Газиантеп» снялся с розыгрыша чемпионата Турции и национального Кубка. Об этом отрапортовала пресс-служба команды.

«После такой катастрофы не может быть речи о футболе. Наш клуб не может продолжать свою деятельность в таких сложных условиях. Поэтому руководство приняло решение сняться с чемпионата и Кубка Турции», - говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что ранее с чемпионата снялся еще один клуб – «Хатайспор». До снятия «Газиантеп» занимал десятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.