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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Ещё один клуб снялся с чемпионата Турции из-за трагического землетрясения официально

12 Февраля 2023 • 13:27 Комментировать

После недавнего трагического землетрясения футбольный клуб «Газиантеп» снялся с розыгрыша чемпионата Турции и национального Кубка. Об этом отрапортовала пресс-служба команды.

«После такой катастрофы не может быть речи о футболе. Наш клуб не может продолжать свою деятельность в таких сложных условиях. Поэтому руководство приняло решение сняться с чемпионата и Кубка Турции», - говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что ранее с чемпионата снялся еще один клуб – «Хатайспор». До снятия «Газиантеп» занимал десятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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Газиантеп
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