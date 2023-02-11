16-летнего парня в футболке «Фенербахче» вытащили из-под завалов – он провёл там 119 часов

В Турции продолжаются спасательные операции после серии разрушительных землетрясений. Местные СМИ опубликовали фотографию, на которой видно, как медики оказывают помощь 16-летнему парню в футболке «Фенербахче». Сообщается, что перед землетрясениями он лёг спать в футболке любимого клуба. Под завалами парень провёл почти пять суток – 119 часов. Судя по всему, на фото он находится без сознания.

«Фенербахче» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Из-за землетрясений все спортивные соревнования в стране были остановлены до дальнейшего уведомления.