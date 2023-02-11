Игрок «Газиантепа» Меркель: «Нашего клуба больше нет, сезон закончен»

Полузащитник турецкого «Газиантепа» Александр Меркель высказался о судьбе своей команды после разрушительного землетрясения. Напомним, Газиантеп – один из наиболее пострадавших от катаклизма 6 февраля городов Турции.

«Хочу сказать, что сезон для нас закончился. Больше нашего клуба не будет, и сезон для нас подошёл к концу», – сказал Александр Меркель Meta-ratings.kz.

Ранее с чемпионата Турции официально снялся «Хатайспор», он базируется в разрушенном стихией городе Хатай. Завершает своё выступление в Первом турецком дивизионе клуб «Йени Малатьяспор» из города Малатья - он тоже попал в зону разрушительного воздействия стихии.

По последним данным, от землетрясений на юго-востоке Турции погибло больше 17 тыс. человек. Число раненых приближается к сотне тысяч.