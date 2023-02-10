Муслера прибыл в пункт помощи после землетрясений в Турции, несмотря на костыли

В социальных сетях появилась фотография с голкипером Фернандо Муслерой. Из-за травмы колена уругвайский футболист «Галатасарая» сейчас передвигается на костылях. Это не помешало Муслере прибыть в пункт помощи после землетрясений в Турции. В соцсетях пишет, что именно в таком пункте была сделана фотография. Очевидно, футболист прибыл, чтобы как-то помочь.

Напомним, что несколько дней назад Турция пережила несколько сильных землетрясений. Сообщалось, что число жертв уже превысило 17 тысяч.

Фернандо Муслера выступает за «Галатасарай» с лета 2011 года. С тех пор уругваец провёл за турецкий клуб 443 официальных матча.