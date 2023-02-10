​Шок в Австрии - застрелен бывший игрок национальной сборной

Еще одна трагедия в мире футбола после того, как в ЮАР зверски, до смерти, забили 19-летнего молодого футболиста. Шок в Австрии - там, прямо на улицах Вены, застрелили 43-летнего Волкана Кархамана, бывшего игрока нидерландского «Фейеноорда» и «Аустрии», трижды надевавшего футболку национальной сборной в 2002 году.

Причиной трагедии стали сложные взаимоотношения Кархамана, имеющего турецкие корни, с бывшим другом, 46-летним Орханом - именно он и застрелил Волкана, после чего выстрелил и в самого себя. Сейчас полиция пытается разобраться в том, что произошло между бывшими друзьями и выяснить причину фатального конфликта.