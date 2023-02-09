Полузащитник «Хатайспора» Атсу всё ещё находится под завалами

Полузащитник клуба турецкой Суперлиги «Хатайспор» Кристиан Атсу всё ещё не найден после катастрофического землетрясения на юго-востоке в Турции. Напомним, стихийное бедствие произошло утром 6 февраля и разрушило множество зданий в городе Хатай. Также от катастрофы пострадали города Кахраманмараш, Газиантеп, Малатья, Адыяман и многие другие.

Информацию об игроке подтвердил президент Турецкой федерации футбола Мехмет Бююкекши. Ранее под завалами нашли человека, который похож на Атсу, поэтому в прессе появились новости о том, что ганский футболист якобы был найден.

По-прежнему не удалось найти под завалами и спортивного директора клуба из Хатая Танера Савута.