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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Фенербахче» возьмёт на себя финансовые обязательства «Хатайспора»

09 Февраля 2023 • 20:48 Комментировать

Президент стамбульского «Фенербахче» и объединения клубов Суперлиги Али Коч заявил, что возьмёт на себя все финансовые обязательства клуба «Хатайспор», пишет турецкий портал TRT Spor. 

Напомним, что этот клуб решил сняться с чемпионата Турции из-за невозможности проводить оставшиеся матчи лиги – всему виной разрушительное землетрясение, которое 6 февраля разрушило множество зданий в городе Хатай, как и в других крупных и мелких городах юго-востока Турции.

Также сняться с чемпионата может ещё один клуб Суперлиги – «Газиантеп», он базируется в одноимённом Газиантепе, который тоже очень сильно пострадал от стихийного бедствия. Его расходы также планирует компенсировать организация.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Хатайспор Али Коч
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