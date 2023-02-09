Президент «Фенербахче» возьмёт на себя финансовые обязательства «Хатайспора»

Президент стамбульского «Фенербахче» и объединения клубов Суперлиги Али Коч заявил, что возьмёт на себя все финансовые обязательства клуба «Хатайспор», пишет турецкий портал TRT Spor.

Напомним, что этот клуб решил сняться с чемпионата Турции из-за невозможности проводить оставшиеся матчи лиги – всему виной разрушительное землетрясение, которое 6 февраля разрушило множество зданий в городе Хатай, как и в других крупных и мелких городах юго-востока Турции.

Также сняться с чемпионата может ещё один клуб Суперлиги – «Газиантеп», он базируется в одноимённом Газиантепе, который тоже очень сильно пострадал от стихийного бедствия. Его расходы также планирует компенсировать организация.