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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Хатайспор» отказался продолжать выступление в турецкой Суперлиге

09 Февраля 2023 • 20:16 Комментировать

Турецкий футбольный клуб «Хатайспор» направил письмо в Турецкую футбольную федерацию о том, что клуб желает отказаться от дальнейшего участия в текущем сезоне турецкой Суперлиги. Об этом сообщает TRT Spor со ссылкой на президента федерации Мехмета Бююкекши.

Также отказаться от дальнейшего участия в соревновании планирует ещё один клуб из пострадавшего от землетрясения города – «Газиантеп».

Чиновник отметил, что чемпионат планируется доиграть с 17 командами, всего их в текущем сезоне чемпионата Турции 19. «Хатайспор» и «Газиантеп» сохранят своё место в элитном дивизионе турецкого футбола на следующий сезон.

Напомним, что Турция пережила одно из сильнейших землетрясений за последний век. Стихийное бедствие 6 февраля затронуло юго-восток страны и северо-запад Сирии, особенно сильно из крупных городов пострадали Хатай, Газиантеп, Малатья, Кахраманмараш, Искендерун и Адыяман. Только по официальным данным к этому часу число погибших превысило 16 тыс. человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Турция Газиантеп Хатайспор
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