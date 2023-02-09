«Хатайспор» отказался продолжать выступление в турецкой Суперлиге

Турецкий футбольный клуб «Хатайспор» направил письмо в Турецкую футбольную федерацию о том, что клуб желает отказаться от дальнейшего участия в текущем сезоне турецкой Суперлиги. Об этом сообщает TRT Spor со ссылкой на президента федерации Мехмета Бююкекши.

Также отказаться от дальнейшего участия в соревновании планирует ещё один клуб из пострадавшего от землетрясения города – «Газиантеп».

Чиновник отметил, что чемпионат планируется доиграть с 17 командами, всего их в текущем сезоне чемпионата Турции 19. «Хатайспор» и «Газиантеп» сохранят своё место в элитном дивизионе турецкого футбола на следующий сезон.

Напомним, что Турция пережила одно из сильнейших землетрясений за последний век. Стихийное бедствие 6 февраля затронуло юго-восток страны и северо-запад Сирии, особенно сильно из крупных городов пострадали Хатай, Газиантеп, Малатья, Кахраманмараш, Искендерун и Адыяман. Только по официальным данным к этому часу число погибших превысило 16 тыс. человек.