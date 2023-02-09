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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Игрок «Адана Демирспор» Гульбрандсен – о землетрясении: «Я был уверен, что умру»

09 Февраля 2023 • 19:18 Комментировать
Адана Демирспор
...
Хатайспор
19.02 16:00

Норвежский игрок атаки турецкого клуба «Адана Демирспор» Фредерик Гульбрандсен описал свои ощущения от землетрясения в Турции. Футболист в своих соцсетях пояснил, что всё ещё находится в шоковом состоянии.

«Очень сложно описать словами, как мне было страшно в тот миг. Я спал тогда на самом верхнем этаже 15-этажки и в какой-то момент, когда зашатался дом, был уверен, что умру. До сих пор не верю, что здание после этого всё ещё стоит. Я чувствовал себя будто в качающейся лодке во время сильнейшего шторма», - написал норвежец.

Город Адана, в котором базируется клуб «Адана Демирспор» - один из пострадавших в страшном турецком землетрясении 6 февраля. Напомним, серия сильных подземных толчков утром 6 февраля разрушила тысячи зданий на юго-востоке Турции, больше всех из крупных городов пострадали Кахраманмараш, Хатай, Искендерун, Малатья, Газиантеп и Адыяман. Только по официальным данным в результате стихийного бедствия погибло свыше 16 тыс. человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Фредрик Гульбрандсен
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