Трансферное окно в Турции продлят из-за землетрясений

Трансферное окно в Турции будет продлено до 18 февраля из-за природных катаклизмов, которые переживает страна. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее в Турции приостановили все спортивные соревнования, в том числе – национальный чемпионат. Они будут возобновлены 17 февраля.

Напомним, 6 февраля юго-восток Турции пережил серию сильных землетрясений, такие города как Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Малатья, Искендерун очень сильно пострадали, на данный момент количество погибших приближается 10 тысячам. Землетрясение и последующие афтершоки признали самыми сильными в стране с 1939 года.