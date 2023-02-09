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Трансферное окно в Турции продлят из-за землетрясений

09 Февраля 2023 • 00:19 Комментировать
Газиантеп
...
Галатасарай
20.02 20:00

Трансферное окно в Турции будет продлено до 18 февраля из-за природных катаклизмов, которые переживает страна. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее в Турции приостановили все спортивные соревнования, в том числе – национальный чемпионат. Они будут возобновлены 17 февраля.

Напомним, 6 февраля юго-восток Турции пережил серию сильных землетрясений, такие города как Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Малатья, Искендерун очень сильно пострадали, на данный момент количество погибших приближается 10 тысячам. Землетрясение и последующие афтершоки признали самыми сильными в стране с 1939 года.

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Турция Трансферы футбола - зима 2023
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