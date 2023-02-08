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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Агент Атсу не подтвердил, что футболиста нашли под завалами

08 Февраля 2023 • 15:21 Комментировать

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу оказался под завалами после нескольких землетрясений, поразивших Турцию. Ещё в понедельник в СМИ проскакивала информация о том, что Атсу нашли живым, но в клубе то сообщение опровергли.

Агент Нана Сечере, который работает с Кристианом Атсу, опубликовал тревожное сообщение в социальных сетях. По словам агента, он пока не может подтвердить местонахождение футболиста.

«Пока мы не можем подтвердить местонахождение Атсу. Это тяжёлое время для его семьи. Мы делаем всё возможное, чтобы найти Кристиана», - написал Сечере.

Кристиан Атсу известен главным образом по выступлениям за «Ньюкасл» в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Атсу Хатайспор
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