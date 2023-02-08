Экс-форвард «Аль-Насра» Абубакар рассказал, как отказал на просьбу Роналду

Новоиспеченный форвард стамбульского «Бешикташа» Венсан Абубакар высказался об уходе из «Аль-Насра» после прихода в команду португальского бомбардира Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно.

«После подписания Роналду я дал четко понять, что хочу сменить команду. С его трансфером «Аль-Наср» должен был расстаться с одним из легионеров. Криштиану просил меня остаться в команде хотя бы до конца сезона, однако я решил иначе. Клуб был готов сохранить меня и платить зарплату», - цитирует форварда Record.

31-летний камерунский заключил с «Бешикташем» контракт до окончания сезона-2024/2025.