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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Агент Оздоева сравнил Пирло с Семаком

08 Февраля 2023 • 00:12 Комментировать
Гиресунспор
...
Фатих Карагюмрюк
19.02 16:00

Агент российского хавбека клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев сравнил тренера Андреа Пирло с его российским коллегой Сергеем Семаком. Пирло, напомним, возглавляет клуб, в котором выступает Оздоев.

«Пирло похож на Семака. Даже в манере поведения это прослеживается. Семак всегда достойно себя ведёт, не истерит. Пирло придерживается такого же стиля», - цитирует агента «РБ Спорт».

Гаргаев вспомнил эпизод, когда пришёл на командный ужин клуба и увидел там Пирло и тренер показался ему чересчур скромным и слишком воспитанным человеком.

Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года, в этот же период в стамбульскую команду пришёл Магомед Оздоев. Напомним, что на данный момент Оздоев – игрок основного состава клуба, который периодически забивает важные голы и отдаёт ассисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Андреа Пирло Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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