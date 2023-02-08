Агент Оздоева сравнил Пирло с Семаком

Агент российского хавбека клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев сравнил тренера Андреа Пирло с его российским коллегой Сергеем Семаком. Пирло, напомним, возглавляет клуб, в котором выступает Оздоев.

«Пирло похож на Семака. Даже в манере поведения это прослеживается. Семак всегда достойно себя ведёт, не истерит. Пирло придерживается такого же стиля», - цитирует агента «РБ Спорт».

Гаргаев вспомнил эпизод, когда пришёл на командный ужин клуба и увидел там Пирло и тренер показался ему чересчур скромным и слишком воспитанным человеком.

Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года, в этот же период в стамбульскую команду пришёл Магомед Оздоев. Напомним, что на данный момент Оздоев – игрок основного состава клуба, который периодически забивает важные голы и отдаёт ассисты.