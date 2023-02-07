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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В «Хатайспоре» опровергли новость об обнаружении Атсу

07 Февраля 2023 • 01:06 Комментировать

В турецком клубе «Хатайспор» опровергли информацию от издания A Bola о том, что полузащитника клуба Кристиана Атсу достали из под обломков здания. Ранее сообщалось, что ганского футболиста нашли под обрушившимся из-за землетрясения строением и увезли в больницу с травмой ноги.

«К сожалению, Кристиан Атсу и наш спортивный директор Танер Савут всё ещё находятся под завалами», - цитирует менеджера «Хатайспора» Мустафу Озата турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Катастрофическое землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. Стихия, достигшая на пике магнитуды 7,8 балла, затронула юго-восток Турции и северо-запад Сирии. В этом регионе находится провинция Хатай – один из наиболее пострадавших регионов Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Атсу Хатайспор Мустафа Озат
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