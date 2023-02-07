Помощник главного тренера «Сивасспора» потерял из-за землетрясения 15 родственников

Печальные новости продолжают приходить из Турции, которая пережила сегодня одно из сильнейших землетрясений в современной истории государства. Как пишет турецкая газета Cumhuriyet, сославшись на главного тренера «Сивасспора» Рызу Чалымбая, у одного из его помощников по имени Айхан Тенбелоглу произошло настоящее горе – он потерял в землетрясении 15 родственников. Все они проживали в провинции Хатай – регионе Турции, который получил сильнейшие повреждения от катаклизма.

В пресс-службе «Сивасспора» уже выразили соболезнования своему сотруднику.

Ранее стало известно, что из-за катастрофы в городе Малатья погиб голкипер клуба «Ени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан.