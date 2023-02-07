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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В ФИФА выразили соболезнования Турции и Сирии

07 Февраля 2023 • 00:08 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования от Международной федерации футбола семьям всех погибших в результате сегодняшнего землетрясения в Турции и Сирии.

«От имени всего мирового футбольного сообщества выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв землетрясений в Турции и Сирии. Наши мысли и молитвы и с теми, кто пострадал в этой трагедии. Мы хотели бы выразить нашу солидарность и поддержку народам обеих стран в это ужасное время», - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Напомним, что из-за катаклизма в Турции объявлен шестидневный траур, а все спортивные соревнования внутри страны приостановлены до особого распоряжения. Особенно сильно от стихийного бедствия пострадали такие крупные города как Газиантеп, Кахраманмараш, Искендерун, Хатай, Шанлыурфа, Малатья и Диярбакыр.

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Евро-Футбол.Ру,
Турция Джанни Инфантино Сирия
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