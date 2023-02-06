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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пирло выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

06 Февраля 2023 • 22:51 Комментировать
Гиресунспор
...
Фатих Карагюмрюк
19.02 16:00

Главный тренер стамбульского клуба турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло выразил соболезнования всем, чьи семьи пострадали от прошедшего сегодня утром землетрясения на Ближнем Востоке.

«Я приношу свои соболезнования всем семьям всех жертв этого ужасного землетрясения», - написал Пирло в соцсети на двух языках – английском и турецком.

Напомним, его очаг находился близ крупного турецкого города Газиантеп. Стихийное бедствие затронуло несколько крупных городов Турции, а также северо-запад Сирии. Отголоски катаклизма ощущались во многих странах Ближнего Востока и Европы.

С лета 2022 года Пирло возглавляет один из стамбульских клубов чемпионата Турции – «Фатих Карагюмрюк». Из-за землетрясения на неопределённое время приостановлены все спортивные соревнования на территории Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Турция Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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ГИРЕСУНСПОР ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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