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Тренера «Хатайспора» и его семью достали живыми из-под завалов в Турции

06 Февраля 2023 • 21:46 Комментировать
Адана Демирспор
...
Хатайспор
12.02 16:00

Тренера «Хатайспора» Мурата Беля и его семью смогли достать живыми из-под завалов в Турции. 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло сильное землетрясение, в ходе которого обрушились тысячи зданий.

Как стало известно изданию Milliyet, состояние специалиста и членов его семьи оценивается, как хорошее. Ранее сообщалось, что под завалами продолжает находиться игрок «Хатайспора» Кристиан Атсу и спортивный директор турецкой команды Танер Савут.

По данным различных СМИ, землетрясение может продолжаться в течение нескольких дней. На данный момент под завалами находятся тысячи человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Атсу Хатайспор Мурат Бель Танер Савут
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