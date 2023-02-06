Тренера «Хатайспора» и его семью достали живыми из-под завалов в Турции

Тренера «Хатайспора» Мурата Беля и его семью смогли достать живыми из-под завалов в Турции. 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии произошло сильное землетрясение, в ходе которого обрушились тысячи зданий.

Как стало известно изданию Milliyet, состояние специалиста и членов его семьи оценивается, как хорошее. Ранее сообщалось, что под завалами продолжает находиться игрок «Хатайспора» Кристиан Атсу и спортивный директор турецкой команды Танер Савут.

По данным различных СМИ, землетрясение может продолжаться в течение нескольких дней. На данный момент под завалами находятся тысячи человек.