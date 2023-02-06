Снейдер поддержал Турцию после землетрясения

Бывший полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер поддержал Турцию после того, как страна сегодня утром пережила страшное землетрясение. Напомним, юго-восток Турции, а также территории других государств охватило сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр катастрофы находился в нескольких десятках километров от города Газиантеп.

«Пусть всё пройдёт. Турция, мои мысли с тобой», - написал Снейдер в соцсети.

Напомним, нидерландец провёл четыре года своей карьеры в турецком гранде – стамбульском «Галатасарае». Со «львами» он дважды стал чемпионом Турции, а также взял несколько других трофеев.