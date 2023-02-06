Отель Монтеллы из-за землетрясения в Турции был эвакуирован и загорелся

Отель, в котором обычно живёт главный тренер турецкого «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла, был эвакуирован и загорелся в результате сегодняшнего страшного землетрясения на юге Турции.

«Мы знаем об множестве обрушившихся зданий в стране и многочисленных завалах из-за землетрясения. Даже отель, в котором я обычно живу в Адане, был эвакуирован и загорелся. У всей моей команды были страх и беспокойство, но, к счастью, дома у всех всё хорошо», - цитирует тренера La Gazzetta dello Sport.

Монтелла добавил, что сейчас его команда находится в Стамбуле, где должны была ожидать встреча с «Юмраниеспором», однако все спортивные соревнования на территории Турции из-за землетрясения временно приостановлены.