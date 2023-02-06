Шахин: «Молимся о том, чтобы жертв больше не было»

Бывший полузащитник «Реала» и дортмундской «Боруссии», а сейчас главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин прокомментировал сильное землетрясение в Турции, которое сегодня утром буквально парализовало жизнь на юго-востоке страны.

«Моя прекрасная страна, мы молимся о том, чтобы жертв больше не было. Пожалуйста, давайте поможем всем тем, кого это землетрясение затронуло, поделившись нужной информацией», - написал тренер в соцсети.

Напомним, что стихийное бедствие магнитудой 7,8 балла разрушило тысячи зданий, наиболее сильно пострадали города Газиантеп, Кахраманмараш, Хатай и Искендерун, Малатья и Шанлыурфа. Все спортивные соревнования в стране временно приостановлены.