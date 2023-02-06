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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Маркович: «Жизнь в Турции буквально остановилась»

06 Февраля 2023 • 18:25 Комментировать
Газиантеп
...
Галатасарай
12.02 21:00

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович, который в настоящее время защищает цвета «Газиантепа», прокомментировал ситуацию в стране после разрушительного землетрясения. Напомним, утром 6 февраля от стихии магнитудой 7,8 балла пострадали крупные города юго-востока Турции и северо-запада Сирии. В частности, сильные разрушения охватили город Газиантеп.

«Бог спас нас, что ещё я могу сказать. Мы до сих пор не знаем, что произойдёт, потому что жизнь в Турции буквально остановилась после землетрясения, вся страна напугана. Очень надеюсь, что в скором времени жизнь в стране вернётся в нормальное русло», - цитирует игрока портал Ajansspor.

Маркович добавил, что сейчас его клуб находится в Анталье. Но лишь из-за простого совпадения – у футболистов после матча с «Антальяспором» - трёхдневный отпуск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лазар Маркович Газиантеп
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ГАЗИАНТЕП ГАЛАТАСАРАЙ
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