Барбоза: «Зе Луиш не пострадал из-за землетрясения, без вести пропали Атсу и тренер «Хатайспора»

Футбольный агент Паолу Барбоза ответил на вопрос о состоянии форварда «Хатайспора» Зе Луиша. Ранее сообщалось, что в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение.

«По моей информации, Зе Луиш не пострадал из-за землетрясения. Пропал без вести только Атсу, который ранее играл за «Порту», мы не знаем где он. Также пропал один из тренеров «Хатайспора», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, ранее 32-летний Зе Луиш выступал за московские «Спартак» и «Локомотив». В текущем сезоне форвард принял участие в 15 матчах за «Хатайспор», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.