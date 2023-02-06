Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«В Хатае все умирают»: Известный турецкий экс-футболист умоляет о помощи видео

06 Февраля 2023 • 16:19 Комментировать

Турция пострадала от мощного землетрясения. Прямо сейчас подсчитать число жертв не представляется возможным – спасательные операции продолжаются. Между тем, главный тренер «Хатайспора» Волкан Демирель вышел в прямой эфир в одной из социальных сетей. Известный в прошлом футболист со слезами на глазах умолял о помощи.

«В Хатае все умирают. Пожалуйста, помогите нам, здесь всё очень плохо. Молю, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь», - сказал Демирель в числе прочего.

 

Ранее сообщалось, что под завалами находится футболист «Хатайспора» Кристиан Атсу, который известен по выступлениям за «Ньюкасл».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Волкан Демирель Хатайспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
17:20 · Турция
Барбоза: «Зе Луиш не пострадал из-за землетрясения, без вести пропали Атсу и тренер «Хатайспора»
15:43 · Турция
​Бывший игрок «Челси» Атсу находится под завалами после землетрясения в Турции
15:17 · Турция
​В Турции футболист находится под завалами после землетрясения
14:58 · Турция
​Чемпионат Турции приостановлен 1
13:06 · Испания. Ла Лига
«Галатасарай» хочет арендовать у «Барселоны» Пенью
12:06 · Италия. Серия А
«Галатасарай» предлагает 22 миллиона евро + бонусы за Дзаньоло
10:41 · Англия. Премьер-лига
Нападающий Фофана останется в «Челси» до конца сезона
06:44 · Испания. Ла Лига
Назван очередной претендент на экс-игрока «Реала» Иско
05:35 · Турция
Озил - о Роналду: «Это он со мной играл»
00:43 · Италия. Серия А
«Галатасарай» уверен в трансфере Дзаньоло
05 Февраля
22:40 · Италия. Серия А
Раскрыты детали контракта Дзаньоло с «Галатасараем»
22:00 · Турция
Икарди продолжает забивать в чемпионате Турции
18:25 · Италия. Серия А
​Появилась информация о ходе переговоров Дзаньоло с «Галатасараем» слухи
16:59 · Турция
​У Озила отреагировали на слухи о завершении карьеры
16:54 · Италия. Серия А
​Дзаньоло хочет в «Галатасарай», новый раунд переговоров – в понедельник
Все новости
Рекомендуем