Турция пострадала от мощного землетрясения. Прямо сейчас подсчитать число жертв не представляется возможным – спасательные операции продолжаются. Между тем, главный тренер «Хатайспора» Волкан Демирель вышел в прямой эфир в одной из социальных сетей. Известный в прошлом футболист со слезами на глазах умолял о помощи.

«В Хатае все умирают. Пожалуйста, помогите нам, здесь всё очень плохо. Молю, чтобы вы отправили нам всю возможную помощь», - сказал Демирель в числе прочего.

Ранее сообщалось, что под завалами находится футболист «Хатайспора» Кристиан Атсу, который известен по выступлениям за «Ньюкасл».