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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Бывший игрок «Челси» Атсу находится под завалами после землетрясения в Турции

06 Февраля 2023 • 15:43 Комментировать

Несколько футболистов «Хатайспора» оказались под завалами после мощного землетрясения, которое повергло шок Турцию. Местные СМИ рассказывают о том, что некоторых игроков команды уже освободили спасателями. При этом под завалами остаётся атакующий полузащитник Кристиан Атсу, который известен по выступлениям за английский «Ньюкасл».  

Долгое время Кристиан Атсу принадлежал «Челси», но он лишь скитался по арендам. В «Хатайспоре» ганский футболист оказался в начале осени прошлого года.

Напомним, что из-за землетрясения в Турции были приостановлены все спортивные соревнования.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Атсу Хатайспор
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