​В Турции футболист находится под завалами после землетрясения

Вратарь клуба «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан находится под завалами после сильного землетрясения в Турции.

Как сообщает Gazete Duvar, супруга Тюркаслана была спасена – её достали из-под завалов. Футболиста пока не нашли, но спасательные работы продолжаются.

Клуб «Йени Малатьяспор» опубликовал в социальных сетях фотографию Ахмета Эйюпа Тюркаслана. «Наши молитвы с тобой…» - говорится в сообщении клуба.

«Йени Малатьяспор» выступает во втором по рангу футбольном дивизионе Турции.

Напомним, что из-за землетрясения у Турции были приостановлены все спортивные соревнования.