​Чемпионат Турции приостановлен

Из-за сильного разрушительного землетрясения, унесшего много жизней, в Турции приняли решение о приостановке всех спортивных соревнований. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления властей

В понедельник вечером в турецкой Суперлиге планировалось проведение трёх игр, в том числе матча с участием «Фенербахче». Эти матчи были перенесены и пройдут позднее.

Лидером чемпионата Турции на текущий момент является «Галатасарай». Второй «Фенербахче» отстаёт на девять очков с игрой в запасе. Топ-3 замыкает «Истанбул Башакшехир», который набрал на 14 баллов меньше, чем лидер.