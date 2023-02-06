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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Чемпионат Турции приостановлен

06 Февраля 2023 • 14:58 Комментировать (1)

Из-за сильного разрушительного землетрясения, унесшего много жизней, в Турции приняли решение о приостановке всех спортивных соревнований. Решение будет действовать до дальнейшего уведомления властей

В понедельник вечером в турецкой Суперлиге планировалось проведение трёх игр, в том числе матча с участием «Фенербахче». Эти матчи были перенесены и пройдут позднее.

Лидером чемпионата Турции на текущий момент является «Галатасарай». Второй «Фенербахче» отстаёт на девять очков с игрой в запасе. Топ-3 замыкает «Истанбул Башакшехир», который набрал на 14 баллов меньше, чем лидер.

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Турция
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Комментарии (1)
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BESTJuventus21
06 Февраля 2023 в 15:16
беда конечно. не до футбола им там теперь.
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