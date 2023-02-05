Икарди продолжает забивать в чемпионате Турции

Неплохо идут дела у аргентинского нападающего Мауро Икарди в Турции. Форвард продолжает забивать и ассистировать в турецкой Суперлиге в составе лидера турнира – «Галатасарая». Сегодня в Стамбуле «львы» принимали действующего чемпиона страны – «Трабзонспор», матч завершился со счётом 2:1 и в обоих голах «Галаты» Икарди непосредственно поучаствовал.

Так, на 18-й минуте он отдал голевой пас на Дриса Мертенса, а на 53-й уже сам поразил ворота «Трабзонспора», реализовав 11-метровый удар.

Теперь у Икарди в чемпионате Турции девять голов и шесть ассистов. «Галатасарай» оторвался от идущего вторым «Фенербахче» на девять очков.