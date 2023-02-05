​У Озила отреагировали на слухи о завершении карьеры

На неделе в прессе появилась информация о том, что Месут Озил вскоре объявит о завершении футбольной карьеры. Комментарий на этот счёт дали представители 34-летнего футболиста.

«Месут Озил обязательно завершит сезон в клубе «Истанбул Башакшехир», - сказали представители немецкого полузащитника, чьи слова приводит портал Goal со ссылкой на DPA.

Таким образом, информация о том, что Месут Озил в ближайшее время расторгнет контракт с «Истанбул Башакшехир», не подтвердилась.

Месут Озил известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».