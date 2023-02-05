Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​У Озила отреагировали на слухи о завершении карьеры

05 Февраля 2023 • 16:59 Комментировать

На неделе в прессе появилась информация о том, что Месут Озил вскоре объявит о завершении футбольной карьеры. Комментарий на этот счёт дали представители 34-летнего футболиста.

«Месут Озил обязательно завершит сезон в клубе «Истанбул Башакшехир», - сказали представители немецкого полузащитника, чьи слова приводит портал Goal со ссылкой на DPA.

Таким образом, информация о том, что Месут Озил в ближайшее время расторгнет контракт с «Истанбул Башакшехир», не подтвердилась.

Месут Озил известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Месут Озил Истанбул Башакшехир
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Истанбулспор Истанбулспор
Аланьяспор Аланьяспор
2
1
3.05 3.50 2.24
Видео
66 мин
Хатайспор Хатайспор
Касымпаша Касымпаша
0
0
2.47 3.45 2.75
Видео
05.02.23 в 19:00
Галатасарай Галатасарай
Трабзонспор Трабзонспор
1.83 3.70 4.10
Видео
06.02.23 в 17:00
Умраниеспор Умраниеспор
Адана Демирспор Адана Демирспор
3.25 3.65 2.09
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
16:59 · Турция
​У Озила отреагировали на слухи о завершении карьеры
16:54 · Италия. Серия А
​Дзаньоло хочет в «Галатасарай», новый раунд переговоров – в понедельник
16:16 · Россия. Премьер-лига
В «Антальяспоре» сообщили, что Мампасси ещё не подписал контракт с клубом эксклюзив
15:16 · Россия. Премьер-лига
Писарев — о возможном уходе Баринова из «Локомотива»: «Если предложение устроит и клуб, и игрока, то надо уезжать»
12:50 · Италия. Серия А
​Ещё один турецкий топ-клуб интересуется Дзаньоло 1 слухи
12:16 · Россия. Премьер-лига
«Антальяспор» сможет выкупить Мампасси – известна сумма
09:36 · Италия. Серия А
«Галатасарай» ведёт переговоры с «Ромой» по трансферу Дзаньоло
04 Февраля
23:23 · Россия. Премьер-лига
Мампасси может стать игроком «Антальяспора» в понедельник
21:46 · Турция
«Антальяспор» Кудряшова победил «Газиантеп», россиянин не попал в заявку
20:35 · Россия. Премьер-лига
Мампасси перейдёт из «Локомотива» в «Антальяспор»
18:42 · Турция
«Фатих Карагюмрюк» победил в Анкаре, Оздоев провёл полный матч
17:32 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич может перейти в турецкий клуб
13:38 · Германия. Бундеслига
В «Бешикташе» прокомментировали информацию об интересе к Азмуну
13:24 · Россия. Премьер-лига
Источник: Азмун приостановил переговоры с «Локомотивом» 1
03 Февраля
23:47 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» Кейта может перебраться в Турцию
Все новости
Рекомендуем