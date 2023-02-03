Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший футболист «Милана» собирается сменить один турецкий клуб на другой

03 Февраля 2023 • 22:22 Комментировать

Фабио Борини, в прошлом выступавший за «Милан», сейчас выступает в турецком чемпионате в составе «Фатих Карагюмрюк» - команды, которой недавно короткое время руководил Андреа Пирло, другой бывший игрок «Милана».

Однако вскоре он может сменить команду - на Борини, который забил уже двенадцать голов, обратил внимание «Фенербахче», который пытается организовать погоню за «Галатасараем» и ищет удачливого партнера в пару к Эннеру Валенсии, являющемуся лучшим бомбардиром чемпионата с двадцатью голами.

Но к Борини, как уточняет derbyderbyderby.it, присматривается также и «Бешикташ». Стоимость футболиста - 2,5 миллиона евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Фенербахче Фабио Борини Фатих Карагюмрюк Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.02.23 в 13:30
Анкарагюджю Анкарагюджю
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
2.23 3.60 3.00
Видео
04.02.23 в 16:00
Сивасспор Сивасспор
Бешикташ Бешикташ
3.20 3.60 2.13
Видео
04.02.23 в 19:00
Антальяспор Антальяспор
Газиантеп Газиантеп
2.15 3.60 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
22:22 · Турция
Бывший футболист «Милана» собирается сменить один турецкий клуб на другой
20:45 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Милсон перебрался в Турцию официально
16:31 · Турция
​Фанаты «Фенербахче» угрожали судье в самолёте
15:22 · Турция
​Озил завершает карьеру
13:16 · Испания. Ла Лига
Янузай перешёл в «Истанбул Башакшехир» официально
13:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Спартак» не заинтересован в Барди
11:55 · Россия. Премьер-лига
Источник: Переговоры по возможному переходу Баринова в «Бешикташ» продолжаются
02 Февраля
21:55 · Италия. Серия А
Дзаньоло мог продолжить карьеру в Турции
16:28 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко не перейдёт в «Адана Демирспор»
12:21 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» опровергли информацию о возобновлении переговоров по Баринову
12:05 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по Баринову
10:12 · Англия. Премьер-лига
У Зиеша появился новый вариант после срыва трансфера в «ПСЖ»
01 Февраля
16:24 · Турция
Оздоев: «Играть в чемпионате Турции очень интересно»
10:13 · Испания. Ла Лига
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в турецкий клуб
01:14 · Нидерланды. Эредивизие
Нидерландский защитник ван Анхольт вернулся из Турции на родину официально
Все новости
Рекомендуем