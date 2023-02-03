Бывший футболист «Милана» собирается сменить один турецкий клуб на другой

Фабио Борини, в прошлом выступавший за «Милан», сейчас выступает в турецком чемпионате в составе «Фатих Карагюмрюк» - команды, которой недавно короткое время руководил Андреа Пирло, другой бывший игрок «Милана».

Однако вскоре он может сменить команду - на Борини, который забил уже двенадцать голов, обратил внимание «Фенербахче», который пытается организовать погоню за «Галатасараем» и ищет удачливого партнера в пару к Эннеру Валенсии, являющемуся лучшим бомбардиром чемпионата с двадцатью голами.

Но к Борини, как уточняет derbyderbyderby.it, присматривается также и «Бешикташ». Стоимость футболиста - 2,5 миллиона евро.