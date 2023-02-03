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​Озил завершает карьеру

03 Февраля 2023 • 15:22 Комментировать

Известный полузащитник Месут Озил в ближайшее время должен объявить о завершении карьеры. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Якуп Чинар.

«Контракт Месута Озила расторгается! Он решил уйти из футбола», - говорится в сообщении журналиста.

С лета прошлого года Месут Озил выступал за «Истанбул Башакшехир». При этом немец по ходу нынешнего сезона сталкивался с проблемами со здоровьем. Накануне он отыграл лишь один тайм в матче против «Кайсериспора», после чего был заменён.

Месуту Озилу 34 года. Футболист известен главным образом по выступлениям за «Реал» и «Арсенал».  

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Евро-Футбол.Ру,
Месут Озил Истанбул Башакшехир
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