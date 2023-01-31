Оздоев забил в ворота «Бешикташа», это третий гол россиянина в сезоне

Российский хавбек турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев поразил ворота стамбульского «Бешикташа» в рамках чемпионата Турции. Это его третий гол в текущем сезоне за свой клуб.

Прямо сейчас очный матч команд продолжается, идёт середина второго тайма, на табло – 1:1. В стане «Бешикташа» на 33-й минуте встречи отличился Дженк Тосун, Оздоев забил свой гол на 49-й минуте второго тайма. В случае итоговой ничьей клуб Оздоева продолжит занимать 10 строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Напомним, Оздоев выступает за клуб Андреа Пирло с прошлого лета, у него уже набралось три забитых гола и три ассиста в 19 встречах.