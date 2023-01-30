Полузащитник израильского «Маккаби» из Нетании Эден Карзев станет игроком одного из сильнейших клубов турецкой Суперлиги – стамбульского клуба «Истанбул Башакшехир». Об этом вещает портал Transfermarkt.

Сообщается, что 22-летний полузащитник сборной Израиля перейдёт в новый клуб за 2,3 млн евро.

Напомним, что прошлым летом футболистом активно интересовалось столичное «Динамо», а трансфер сорвался лишь из-за того, что «бело-голубые» не смогли своевременно перевести израильскому клубу средства за переход игрока.

«Истанбул Башакшехир» занимает в чемпионате Турции третье место, уступая первые два только легендарным соперникам из своего города – «Галатасараю» и «Фенербахче».