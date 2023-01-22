Клуб Оздоева сыграл вничью в Аланье, россиянин провёл полный матч

Российский полузащитник стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сыграл полный выездной матч в составе своей команды. Сегодня днём подопечные Андреа Пирло ездили в гости к клубу «Аланьяспор» - такому же середняку чемпионата Турции. Противостояние завершилось боевой ничьей – 2:2, наш соотечественник результативными действиями не отметился.

Напомним, что в текущем сезоне Оздоев сыграл за свой клуб 19 матчей, в которых дважды забил и отдал три голевых паса. В турецкой команде Оздоев находится с лета 2022 года, последним его клубом до переезда в Турцию был петербургский «Зенит».