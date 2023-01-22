Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клуб Оздоева сыграл вничью в Аланье, россиянин провёл полный матч

22 Января 2023 • 20:44 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Бешикташ
31.01 20:00

Российский полузащитник стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сыграл полный выездной матч в составе своей команды. Сегодня днём подопечные Андреа Пирло ездили в гости к клубу «Аланьяспор» - такому же середняку чемпионата Турции. Противостояние завершилось боевой ничьей – 2:2, наш соотечественник результативными действиями не отметился.

Напомним, что в текущем сезоне Оздоев сыграл за свой клуб 19 матчей, в которых дважды забил и отдал три голевых паса. В турецкой команде Оздоев находится с лета 2022 года, последним его клубом до переезда в Турцию был петербургский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Аланьяспор Фатих Карагюмрюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАТИХ КАРАГЮМРЮК БЕШИКТАШ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Газиантеп Газиантеп
Сивасспор Сивасспор
1
2
2.35 3.45 2.90
Видео
Окончен
Кайсериспор Кайсериспор
Бешикташ Бешикташ
0
2
3.25 3.65 2.10
Видео
Окончен
Аланьяспор Аланьяспор
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
2
2
2.15 3.60 3.15
Видео
Окончен
Трабзонспор Трабзонспор
Истанбулспор Истанбулспор
4
0
1.47 4.50 6.40
Видео
23.01.23 в 20:00
Умраниеспор Умраниеспор
Фенербахче Фенербахче
5.40 4.40 1.54
Видео
23.01.23 в 20:00
Коньяспор Коньяспор
Анкарагюджю Анкарагюджю
1.83 3.65 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
20:44 · Турция
Клуб Оздоева сыграл вничью в Аланье, россиянин провёл полный матч
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Бешикташа»: «История с Бариновым закончена»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Президент «Бешикташа» заявил, что клубу не нужен Баринов
17:51 · Россия. Премьер-лига
​«Бешикташ» может отказаться от Баринова
17:27 · Турция
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «У Баринова больше шансов заиграть в Турции, чем у Дзюбы» эксклюзив
08:14 · Россия. Премьер-лига
Гравийон может стать одноклубником Баринова
02:22 · Турция
Абубакар стал игроком «Бешикташа» официально
21 Января
21:32 · Турция
«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Галатасараю», россиянин на поле не появился
15:23 · Турция
Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Истанбул Башакшехир» – это как раз уровень Смолова» эксклюзив
08:06 · Турция
Муса аль-Тамари интересен «Панатинаикосу» и турецким клубам
20 Января
17:44 · Россия. Премьер-лига
Бышовец не видит смысла в возможном переходе Смолова в «Истанбул Башакшехир»
14:39 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» снизил требования по трансферу Баринова – известна сумма
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Баринова в «Бешикташ» маловероятен
11:33 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Истанбул Башакшехир» не обращался в «Динамо» по поводу Смолова
00:58 · Турция
Абубакар перейдёт в «Бешикташ» слухи
Все новости
Рекомендуем