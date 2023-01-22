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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «У Баринова больше шансов заиграть в Турции, чем у Дзюбы» эксклюзив

22 Января 2023 • 17:27 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в стамбульском «Бешикташе», если такой переход состоится.

- Трудно сказать, конечно. Такие игроки вроде бы нужны командам. Но в Турции люди разбираются в футболе неплохо, поэтому сложновато Баринову там будет. Его игра такая… Он самоотверженный, приносит много пользы в обороне и вроде выполняет большой объём работы, но я же говорю, что в Турции всё-таки люди привыкли видеть что-то красивое, творческое и креативное. Я бы на месте Баринова подумал хорошо, но всё равно у него больше шансов заиграть в Турции, чем было у Дзюбы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Чемпионат Турции Дмитрий Баринов Александр Чугунов
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