Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в стамбульском «Бешикташе», если такой переход состоится.

- Трудно сказать, конечно. Такие игроки вроде бы нужны командам. Но в Турции люди разбираются в футболе неплохо, поэтому сложновато Баринову там будет. Его игра такая… Он самоотверженный, приносит много пользы в обороне и вроде выполняет большой объём работы, но я же говорю, что в Турции всё-таки люди привыкли видеть что-то красивое, творческое и креативное. Я бы на месте Баринова подумал хорошо, но всё равно у него больше шансов заиграть в Турции, чем было у Дзюбы.