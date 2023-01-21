«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Галатасараю», россиянин на поле не появился

Клуб турецкой Суперлиги «Антальяспор» проиграл на выезде текущему лидеру чемпионата Турции – стамбульскому «Галатасараю». Матч состоялся сегодня вечером в Стамбуле и завершился со счётом 2:1 в пользу «львов». У хозяев отличился Мауро Икарди, победный гол встречи гости забили сами себе. У «Антальяспора» забил Луис Адриано.

Российский защитник Фёдор Кудряшов, выступающий в Турции уже не первый год, на поле так и не появился – он пропускал эту встречу. Всего у 35-летнего защитника в текущем сезоне 14 появлений на поле за свой клуб – все без результативных действий.

После поражения «Антальяспор» идёт на 15-м месте турнирной таблицы с 18 очками, с 16 по 19 место – зона вылета. «Галатасарай» - первый, текущий отрыв от «Фенербахче» - семь очков.