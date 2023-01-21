Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес к нападающему московского «Динамо» Фёдору Смолову от турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

- Мне кажется, это его уровень. Смолов может играть там на публику при везении и при хорошем отношении, при мотивации. У него есть качества, которые могут понравиться болельщикам, и если он ещё более-менее забивать будет, то нормально. Плюс надо знать, как играет эта команда. Если как «Краснодар», то Смолов там заиграет. А если не как «Краснодар», и Фёдору надо будет решать на поле индивидуально, то он не заиграет. Поэтому здесь палка о двух концах. Обычно такие люди, как Смолов, могут быстро терять свои игровые кондиции. Надо хотя бы видеть его состояние в данный момент.

Честно говоря, я думал, что он за прошлый год принесёт «Динамо» гораздо больше пользы: и играть будет ярче, и лидером команды станет. Я считаю, Смолов там ничего не сделал. Может, был в тренировочном процессе и в игре каким-то лидером, но по игре, честно говоря, я ждал от него много большего. Я лично в нём разочаровался. Есть люди, у которых всё зависит непонятно от чего. То ли он настроения, то ли от отношения. Раньше такого не было: человек на поле ниже определённого уровня не опускался никогда. А о современных футболистах сложно говорить. Они игру сыграют, потом полгода не играют, потом где-то могут ещё больше не играть, потом где-то попали, случайно забили опять там.

Получается, лучший отрезок карьеры Смолов провёл в «Краснодаре». Я же и говорю, что в то время «Краснодар» был командой атакующей, где было легко людям, которые играли в такой футбол техничный, понимающий, коллективный. Тогда там был хороший подбор игроков, и им было несложно. Как говорится, Смолов тогда попал в свою команду, и ему легко было играть.