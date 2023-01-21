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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Муса аль-Тамари интересен «Панатинаикосу» и турецким клубам

21 Января 2023 • 08:06 Комментировать

Полузащитник бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Лёвен» и национальной сборной Иордании Муса аль-Тамари интересен лидеру чемпионата Греции «Панатинаикосу» и ряду турецких клубов. Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, греческий клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста один миллион евро.

Летом у аль-Тамари истекает контракт с бельгийской командой, и, учитывая интерес, клуб вполне может расстаться с игроком.

В текущем сезоне иорданский спортсмен забил четыре гола и отдал одну результативную передачу за «Ауд-Хеверле Лёвен».

За основную сборную Иордании игрок дебютировал 31 августа 2016 года в товарищеском матче со сборной Ливана.

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Чемпионат Турции Трансферы футбола - зима 2023 АХ Лёвен Муса аль-Тамари
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