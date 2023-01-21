Муса аль-Тамари интересен «Панатинаикосу» и турецким клубам

Полузащитник бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Лёвен» и национальной сборной Иордании Муса аль-Тамари интересен лидеру чемпионата Греции «Панатинаикосу» и ряду турецких клубов. Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, греческий клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста один миллион евро.

Летом у аль-Тамари истекает контракт с бельгийской командой, и, учитывая интерес, клуб вполне может расстаться с игроком.

В текущем сезоне иорданский спортсмен забил четыре гола и отдал одну результативную передачу за «Ауд-Хеверле Лёвен».

За основную сборную Иордании игрок дебютировал 31 августа 2016 года в товарищеском матче со сборной Ливана.