Муса аль-Тамари интересен «Панатинаикосу» и турецким клубам

Полузащитник бельгийского клуба «Ауд-Хеверле Лёвен» и национальной сборной Иордании Муса аль-Тамари интересен лидеру чемпионата Греции «Панатинаикосу» и ряду турецких клубов. Об этом сообщает Саша Тавольери.
По информации источника, греческий клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста один миллион евро.
Летом у аль-Тамари истекает контракт с бельгийской командой, и, учитывая интерес, клуб вполне может расстаться с игроком.
В текущем сезоне иорданский спортсмен забил четыре гола и отдал одну результативную передачу за «Ауд-Хеверле Лёвен».
За основную сборную Иордании игрок дебютировал 31 августа 2016 года в товарищеском матче со сборной Ливана.
Бан пользователя